Giriş Tarihi: 28.02.2026 22:07

Galatasaray'da Sacha Boey 2. kez gol attı!

Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Sacha Boey, sarı-kırmızılılara geri dönmesinin ardından 2. kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Fransız futbolcu Sacha Boey attı. Müsabakanın 45+2. dakikada Lucas Torreira'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Boay, sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılarla bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı. Fransız futbolcu, daha önce İstanbul'da Juventus ile oynanan müsabakada rakip fileleri havalandırmıştı.

Maça 11'de başlayan Sacha Boey, 90 dakika sahada kaldı.

