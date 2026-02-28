Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Victor Osimhen'den Süper Lig'de 10. gol!
Giriş Tarihi: 28.02.2026 22:18

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Süper Lig'de 10. gol!

Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında 3-1 kazandığı maçta son golü atan Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig'de rakip fileleri 10. kez havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların üçüncü golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 83. dakikasında Alanyaspor kalecisi Paulo Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, ceza sahası içinde Victor'u geçip, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 3-1 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de 10. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 7 golü bulunan toplamdaki gol sayısını 17'ye çıkardı. Osimhen ayrıca maçın oyuncusu ödülünü kazandı.

Müsabakaya 11'de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

