Galatasaray’da Wilfried Singo’dan Liverpool sözleri!

Sakatlıktan geri dönmesiyle ilgili Wilfried Singo, "Takıma geri döndüğüm için mutluyum. Takıma faydam dokunuyor şu an. Yapmamız gerekeni yaptık bu akşam. Zorlu bir deplasmandan geldik. İleride daha iyi olacağız ve bir sonraki maça daha iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool eşleşmesine dair Wilfried Singo, "Liverpool eşleşmesi zor olacak. Her şeyimizi vereceğiz ve turu geçmeye çalışacağız" yorumunda bulundu.