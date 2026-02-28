Galatasaray’ın rakibi Liverpool, West Ham United’a 5 attı!

Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool ile West Ham United kozlarını paylaştı. Liverpool, West Ham United karşısında 5-2'lik skorla galip geldi.

Liverpool'un gollerini 5'inci dakikada Hugo Ekitike, 24'üncü dakikada Virgil van Dijk, 43'üncü dakikada Alexis Mac Allister, 70'inci dakikada Cody Gakpo ile 82'nci dakikada kendi kalesine Axel Disasi kaydetti. West Ham United'da fileleri 49'uncu dakikada Tomas Soucek ve 75'inci dakikada Taty Castellanos havalandırdı.