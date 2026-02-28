Galatasaray’ın rakibi Liverpool’da ayrılık!

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da ayrılık yaşandı. İngiliz devinin 19 yaşındaki oyuncusu Trent Kone-Doherty, Molde takımına imza attı. Norveç ekibi, Doherty ile 31 Aralık 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

ÖDENECEK BONSERVİS

İngiliz basını, Molde'nin İrlandalı futbolcunun transferi için Liverpool'a 750 bin euro bonservis bedeli ödeyeceğini belirtti.

Öte yandan, Premier Lig devinin anlaşmaya geri satın alma ve sonraki satıştan pay alma maddeleri eklediği de aktarıldı.

Liverpool U21'de forma giyen Trent Kone-Doherty, bu sezon 23 maçta 3 kez fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı.