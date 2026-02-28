Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde sahasındaki maçlarda yenilmezliğini sürdürdü. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Aslan, bu mücadelenin ardından çıktığı 31 maçta kaybetmedi. Cimbom bu süreçte 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 13 müsabakanın 10'unu kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın Süper Lig'de iç saha serisi 31 maça çıktı!