Gökhan Değirmenci’den Beşiktaş maçı sonrası penaltı tepkisi!

Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, iç sahada Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Yeşil-siyahlı takımın tecrübeli kalecisi Gökhan Değirmenci mücadelenin ardından konuştu.

Karşılaşmada son dakikada Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyonla ilgili tepki gösteren Gökhan Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

"Son dakika penaltı pozisyonu vardı, izledim az önce. Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok. Tek olay sahada mücadele etmek ama bunlar olunca canımız yanıyor. Biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelispor camiasını sevindireceğiz."