Joao Pereira: Galatasaray’a zorluk çıkarttığımız için mutluyum!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldığını hatırlatan genç teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 16 takımından birine karşı oynadık. Buraya geldik, onların sahasında başa baş bir mücadele verdik. İyi bir futbol olduğunu düşünüyorum, pozisyonlara da girdik. Takımımla gurur duyuyorum. Tabii ki sonuç iyi değil, puan alamadık ama maçı izleyenler de oyunun kalitesini görmüştür. Takımım antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtmaya çalıştı. Bazı anlarda Galatasaray'a zorluk çıkarttığımız için mutluyum. Tabii ki sonuçtan dolayı mutlu değilim ama futbolda bunlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Pereira, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü sahalarında Galatasaray ile bir kez daha karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Neyi daha iyi yapabileceğimizi ve neyi geliştirebileceğimizi analiz edeceğiz. Galatasaray, iyi, organize ve bireysel kalitesi yüksek bir takım. Ancak bugün maçta performans anlamında arada fark olduğunu düşünmüyorum. Bence mücadele anlamında bir eşitlik vardı. Bakınca 3-1 Galatasaray adına kolay bir maçmış gibi görünüyor olabilir ama bence kesinlikle öyle değildi. Takımımın daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Tabii ki kontrol edemediğiniz şeyler oluyor ama oyuncularım ne istediysem bugün sahada onu yaptı." şeklinde görüş belirtti.