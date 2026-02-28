Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Bakkal: Beklemediğim bir puan kaybı oldu!
Giriş Tarihi: 28.02.2026 23:16

Mesut Bakkal: Beklemediğim bir puan kaybı oldu!

Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ankara Keçiörengücü maçından sonra konuştu.

İHA
Mesut Bakkal: Beklemediğim bir puan kaybı oldu!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Amedspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal şu sözleri dile getirdi:

"Beklemediğim bir puan kaybı oldu. İlk devre biraz daha pozisyon verdiğimiz bir devre oldu. Keçiörengücünü biliyorduk. Diouf, Ezeh ve Roshi gibi uzun toplarla bize zorluk çıkaracak futbolcuları var. Bunlara önlem almaya çalıştık ama ilk devrede verdiğimiz pozisyonlar var. İkinci devre oyuna orta sahada değişiklikle başladık, o da tuttu."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Bakkal: Beklemediğim bir puan kaybı oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz