Mesut Bakkal: Beklemediğim bir puan kaybı oldu!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Amedspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal şu sözleri dile getirdi:

"Beklemediğim bir puan kaybı oldu. İlk devre biraz daha pozisyon verdiğimiz bir devre oldu. Keçiörengücünü biliyorduk. Diouf, Ezeh ve Roshi gibi uzun toplarla bize zorluk çıkaracak futbolcuları var. Bunlara önlem almaya çalıştık ama ilk devrede verdiğimiz pozisyonlar var. İkinci devre oyuna orta sahada değişiklikle başladık, o da tuttu."