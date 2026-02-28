Paul Onuachu, kariyerinde bir ilki başardı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da takımın golcü oyuncusu Paul Onuachu, karşılaşmada 1 gol kaydederken, üst üste 6 maçta gol atarak kariyerinde bir ilki başardı. Bu sezon cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle 3 lig maçında takımdan uzak kalan, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve ligin ikinci yarısında oynanan Kocaelispor maçında forma giyemeyen oyuncu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol kaydetti. Trabzonspor'un 22. haftada Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği karşılaşma ile 2-1 kazanılan Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarında 1'er kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, son 6 maçta 7 gole imza attı.



TRABZONSPOR'DA GOL KRALLIĞI YOLUNDA

Onuachu, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 18 gol atarak gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor. Nijeryalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise forma giydiği 2 maçta 1 gol kaydetti. Karadeniz ekibiyle bugüne kadar çıktığı 48 maçta ise 36 gol ve 6 asist yapan Onuachu, Trabzonspor kariyerini gol krallığıyla süslemeyi hedefliyor.

ÜST ÜSTE GOLLERLE SERİ OLUŞTURDU

Onuachu, Süper Lig'de üst üste 6 maçta gol atma başarısı göstererek kariyerine yeni bir başarı ekledi. Bu seride toplamda 7 gole imza atan Nijeryalı forvet, Trabzonspor'un hücum gücünde belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Bordo-mavililerde Onuachu'nun etkisi sadece gollerle sınırlı değil. Fiziksel üstünlüğü ve hava toplarındaki etkinliğiyle takımın hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan golcü oyuncu Trabzonspor'un üst sıralardaki başarısındaki en önemli kozlardan biri olmaya devam ediyor.