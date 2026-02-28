Rizespor, Kasımpaşa’yı 3 golle mağlup etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Mihaila, 80. dakikada ise Mebude kaydetti. Rizespor bu sonucun ardından puanını 27'ye çıkardı. Kasımpaşa ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına gidecek. Rizespor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Laçi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

25. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Hojer'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Gianniotis'in sektirdiği topu Halil Dervişoğlu altıpastan ağlara gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada sol taraftan Frimpong'un pasında penaltı noktasının solunda müsait pozisyonda bulunan Benedyczak'ın bekletmeden şutunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kurtardı.



56. dakikada sol tarafta topla buluşan Mihaila'nın ceza sahası içine girip sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2



80. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mebude'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci (Kubilay Kanatsızkuş dk. 82), Allevinah (Eyüp Aydın dk. 46), Diabate, Benedyczak (Ali Yavuz Kol dk. 70), Cenk Tosun (Gueye dk. 70)



Yedekler: Ali Yanar, Burak Gültekin, Yusuf Barası, Opoku, Taylan Utku Aydın, Erdem Çetinkaya



Teknik Direktör: Emre Belözoğlu



Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin (Mocsi dk. 85), Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı (Papanikolaou dk. 62), Mebude (Augusto dk. 85), Olawoyin, Laçi, Mihaila (Zeqiri dk. 72), Halil Dervişoğlu (Sowe dk. 72)



Yedekler: Erdem Canpolat, Buljubasic, Pierrot, Taha Şahin, Emir Ortakaya



Teknik Direktör: Recep Uçar



Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 25), Mihaila (dk. 56), Mebude (dk. 80) (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Halil Dervişoğlu, Mihaila (Çaykur Rizespor)