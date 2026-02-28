Selçuk İnan: Basit bir golle bu maçı kaybettik!

Önde baskı kurmaya çalıştıklarını aktaran İnan, rakibi kendi sahasında tutmak istediklerini ancak Beşiktaş'ın da buna karşılık verdiğini dile getirdi.

İnan, duran toplara dikkati çekerek, "Rakibi kendi sahasında tutmaya çalıştık. Keza rakip de bize aynı şekilde cevap verdi. Ortada bir maçtı, belki de gol atan kazanacak gibi gözüküyordu. Duran toplar böyle maçlarda çok önem kazanıyor. Bunun üzerine hep çalışıyoruz, çok çalıştık. Uyardık. Uyarılarımızı yapıyoruz ama maalesef yine bir kornerden basit bir golle bu maçı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.