Serdar Dursun’dan Beşiktaş maçı sözleri!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a iç sahada 1-0 mağlup olan Kocaelispor'da Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Serdar Dursun, "Ortada geçen bir maçtı. Beşiktaş da iyi değildi. İkinci yarıda gereksiz duran topu yedik, eşleşmede küçük bir hata oldu. Uzun zamandır duran topta golü yemedik. Birkaç pozisyonda gol atma şansımız vardı ama olmadı" dedi.

Serdar Dursun sözlerini şu şekilde noktaladı: "Üç hafta önce de Beşiktaş'a karşı oynadık ama o maç daha iyiydi. Ortada bir maçtı, iki takım da 1'er puanı hak etti. Ancak ne yazık ki Beşiktaş kazandı."