Son dakika: Beşiktaş, Kocaeli’de kazandı! 3 puanı Emmanuel Agbadou getirdi

SON 15 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, ligde ve kupada oynadığı son 15 maçta rakiplerine kaybetmedi.

Bu süreçte Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada boy gösteren siyah-beyazlılar, dört aya yakın süredir yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, son olarak 2 Kasım 2025'te ligde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe'yi yenerken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor, Kocaelispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ İLE KOCAELİSPOR LİGDE 42. RANDEVUDA

Beşiktaş, Süper Lig'de Kocaelispor ile 42. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında geride kalan 41 maçta siyah-beyazlıların 24, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken iki ekip 12 karşılaşmada ise berabere kaldı.

Beşiktaş, rakip fileleri toplamda 82 kez havalandırırken, Kocaelispor ise 40 gol kaydetti. Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar, 3-1 kazanmayı başardı.