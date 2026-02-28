Son dakika: Beşiktaş, Kocaeli’de kazandı! 3 puanı Emmanuel Agbadou getirdi

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Osman Gökhan Bilir üstlendi. VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da Anıl Usta görev aldı.
Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla galip geldi.
Siyah-beyazlıların ve maçın tek golünü 52'nci dakikada Emmanuel Agbadou kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 46'ya yükseltti ve 4'üncü sıradaki yerini korudu. Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise 30 puanda kaldı.
Kocaelispor - Beşiktaş: 0-1
Gol: 52' Emmanuel Agbadou
İŞTE İLK 11'LER:
Kocaelispor XI: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Linetty, Agyei, Tayfur, Serdar.
Beşiktaş XI: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cengiz, Cerny, Oh
HEDEF DERBİYE KAYIPSIZ GİRMEK
Sergen Yalçın'ın ekibi, deplasmanda kazanarak gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.
İç sahada 21 puan kazanan Kocaelispor ise kendi seyircisi önünde rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.
Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor'un 30 puanı bulunuyor.
CEZA SINIRINDAKİLER
Beşiktaş'ta iki oyuncu Kocaelispor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kocaelispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.
Öte yandan sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırında yer alan oyunculardan biri olarak göze çarpıyor.
SERGEN YALÇIN TAKIMININ BAŞINDA YER ALAMAYACAK
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısında takımının başında yer alamayacak.
Göztepe maçında bu sezon ligdeki dördüncü sarı kartını gören 53 yaşındaki teknik direktör, Kocaeli deplasmanında kulübede görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ, 16 SEZON SONRA KOCAELİ DEPLASMANINDA
Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde 16 sezon sonra Kocaeli'de kozlarını paylaşacak.
Siyah-beyazlılar, 2008-2009'da Süper Lig'den düştükten sonra amatör kümeye kadar gerileyen yeşil-siyahlılar ile yıllar sonra Kocaeli'de karşılaşacak. İki takım arasında 2008-2009 sezonunda Kocaeli'de oynanan son maçı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazanmıştı.
SON 15 MAÇTA YENİLMEDİ
Beşiktaş, ligde ve kupada oynadığı son 15 maçta rakiplerine kaybetmedi.
Bu süreçte Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada boy gösteren siyah-beyazlılar, dört aya yakın süredir yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, son olarak 2 Kasım 2025'te ligde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe'yi yenerken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor, Kocaelispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ İLE KOCAELİSPOR LİGDE 42. RANDEVUDA
Beşiktaş, Süper Lig'de Kocaelispor ile 42. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında geride kalan 41 maçta siyah-beyazlıların 24, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken iki ekip 12 karşılaşmada ise berabere kaldı.
Beşiktaş, rakip fileleri toplamda 82 kez havalandırırken, Kocaelispor ise 40 gol kaydetti. Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar, 3-1 kazanmayı başardı.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında ligde en farklı galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla elde etti.
Körfez ekibi ise siyah-beyazlıları 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan müsabakayı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.