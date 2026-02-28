Son dakika haberi: Galatasaray derbi öncesi hata yapmadı! Alanyaspor karşısında 3 golle galip

TARAFTARDAN ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa inandıklarını belirten pankartlar açtı.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde tribünlerde "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" "Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız" "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" yazılı pankartlar kaldırdı.

Taraftarlar, maçtan önce sarı-kırmızılı futbolcuları çağırarak moral ve destek verdi.