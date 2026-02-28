Son dakika haberi: Galatasaray derbi öncesi hata yapmadı! Alanyaspor karşısında 3 golle galip

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Müsabakada Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Altan üstlendi. Galatasaray, Alanyaspor karşsııdna 3-1'lik skorla galip geldi.
Galatasaray'ın gollerini 45+2'nci dakikada Sacha Boey, 58'inci dakikada Lucas Torreira ve 83'üncü dakikada Victor Osimhen kaydetti. Alanyaspor'da fileleri 49'uncu dakikada Steve Mounie havalandırdı.
Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray puanını 58'e yükseltti. Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında sahaya çıkacak.
Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ise iç sahada Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Galatasaray - Alanyaspor: 3-1
Goller: 45+2' Sacha Boey, 49' Steve Mounie, 58' Lucas Torreira, 83' Victor Osimhen
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Ruan'ın pasında topla buluşan Hwang Ui-jo'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
22. dakikada Torreira, Sane ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içinde pasını Boey'e aktardı. Bu oyununun, penaltı noktasından yaptığı vuruşta top ağlara gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt nedeniyle iptal edildi.
31. dakikada Eren Elmalı'nın pasında rakibini geçen Barış Alper Yılmaz sol kanattan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta vuruşta kaleci Victor'un müdahalesinin ardından direğe de çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
39. dakikada orta sahada topu önünde bulan Hwang Ui-jo'nun, uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın da müdahalesiyle üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
45+2. dakikada Torreira'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boey'in sağ çaprazdan uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
46. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Makouta kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
49. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği sağladı. Makouta'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, ceza sahası içindeki Mounie'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.
58. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sara'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağı alan Osimhen, düzeltip röveşata yaptı. Savunmadan seken top, Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.
62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Hwang'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Makouta, ceza yayı üzerine hareketlenen Mounie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
81. dakikada orta sahada kontrol ettiği topla rakip ceza sahası önüne gelen Sane, meşin yuvarlağı Osimhen'le buluşturdu. Nijeryalı futbolcu, ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Osimhen'in aşırtma vuruşunda, kaleci Victor son anda gole izin vermedi.
83. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor kalecisi Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.
Müsabaka, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sane, Lang, Osimhen.
Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta, Janvier, Ruan, Elia, Mounie, Ui-jo.
BURUK'TAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Wifried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'iyle çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya temsilcisi Juventus ile uzatmaya giderek 120 dakika oynanan mücadelenin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Buruk, Juventus'a karşı ilk 11'de görev verdiği Abdülkerim, Jakobs ve Lemina'yı yedeğe çekerken, ağrısı bulunan Roland Sallai'yi kadroya almadı.
OSIMHEN İÇİN ÖZEL PANKART AÇILDI
Galatasaraylı taraftarlar, kuzey tribününde Njeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel pankart açtı.
Taraftarların hazırladığı pankartta İngilizce olarak, "Biz aileyiz ve aile her şeydir." ifadesi yer aldı. Isınmaya çıkan Osimhen, pankartın olduğu tribüne giderek fotoğraf çekildi.
TARAFTARDAN ŞAMPİYONLUK VURGUSU
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa inandıklarını belirten pankartlar açtı.
Taraftarlar, müsabaka öncesinde tribünlerde "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" "Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız" "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" yazılı pankartlar kaldırdı.
Taraftarlar, maçtan önce sarı-kırmızılı futbolcuları çağırarak moral ve destek verdi.