Stanimir Stoilov: Bizim en büyük gücümüz Göztepe ailesi!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, penaltı kaçırdıkları anımsatarak, "İkinci yarıya da gergin bir şekilde başladık ve aynı zamanda orada çok fazla teknik pas hatası yaptık. İstediğimiz paslaşmaları sahaya yansıtamadık." dedi.

Stoilov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eyüpspor, Kayserispor gibi maçları kazanamadıklarında bir şeylerin yanlış gittiğini söyleyebileceğini aktardı.

Maça istedikleri agresiflikle başlayamadıklarını ancak yine de pozisyonlar bulduklarını belirten Stoilov, "Kaçan bir penaltı var. İkinci yarıya da gergin bir şekilde başladık ve aynı zamanda orada çok fazla teknik pas hatası yaptık. İstediğimiz paslaşmaları sahaya yansıtamadık. Aslında gol atamayınca hücum anlamında bir hata var diye düşünebilirsiniz ama burada aslında o son kararlarda, teknik anlamda bazı hatalar yaşandı. Aynı zamanda duran toplarda da daha konsantre olmamız gerekiyor. Duran toplardan oluşturduğumuz pozisyonlar var. Fakat onları maalesef gole çeviremedik. Pozisyonlar oldu ama daha fazla pozisyon oluşturmamız gerekiyordu. Maç içerisinde bunun üstesinden gelmenin tek yolu sıkı bir şekilde çalışmak ve hücumdaki hareketliliğimizi geliştirmek." diye konuştu.