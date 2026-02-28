Takımı kurcalama söylemi doğru değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından şunları söyledi: Kendi oyun anlayışımıza yakın bir dizilişle sahadaydık. Kendi kullandığımız taçtan golü yedik. Bu ilk defa olmuyor.İkinci yarı daha kompakt, daha doğru duran bir takım olduk. Mevcut kadroda birçok oyuncu birden fazla mevkide oynuyor ve oynamaya devam edecek. Takımı kurcaladığımız yönündeki söylemler doğru değil. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Oyuncuların performansını antrenmanlarda gördüklerimize, sakatlık ve hazır olma durumlarına ve rakibe göre değerlendiriyoruz. Bu kolay bir iş değil. Zor bir maçtı ama hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Şimdi kupa maçında çok güçlü bir rakibe (Başakşehir) karşı oynayacağız."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!