‘Türkiye’de oynayalım’

Konferans Ligi son 16 turunda Polonya ekibi Lech Poznan ile eşleşen Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın Türkiye'de oynanmasını talep etti. Ukrayna Ligi'nde sahasında Veres Rivne'yi 1-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki çalıştırıcı, "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda (İzmir) oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir" ifadelerini kullandı. Ukrayna temsilcisi savaş nedeniyle müsabakalarını bir süredir Polonya'nın Krakow şehrinde oynuyor. Shakhtar, Lech Poznan ile ilk maçını 12 Mart Perşembe deplasmanda, rövanşı ise 10 Mart Perşembe sonradan belirlenecek bir stadyumda oynayacak.

