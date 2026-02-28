Vaclav Cerny: Takım olarak büyüyoruz!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ta Vaclav Cerny mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Vaclav Cerny, "Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.
Yaptığı asistle ilgili Vaclav Cerny, "Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz" sözlerini dile getirdi.