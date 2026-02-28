Vaclav Cerny: Takım olarak büyüyoruz!

Yaptığı asistle ilgili Vaclav Cerny, "Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz" sözlerini dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!