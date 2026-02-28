Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vaclav Cerny: Takım olarak büyüyoruz!
Giriş Tarihi: 28.02.2026 18:21

Vaclav Cerny: Takım olarak büyüyoruz!

Beşiktaşlı futbolcu Vaclav Cerny, Kocaelispor maçından sonra konuştu.

Vaclav Cerny: Takım olarak büyüyoruz!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ta Vaclav Cerny mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Vaclav Cerny, "Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Yaptığı asistle ilgili Vaclav Cerny, "Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz" sözlerini dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Vaclav Cerny: Takım olarak büyüyoruz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz