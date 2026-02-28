Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yalçın Koşukavak: Oynadığınız oyunun karşılığını alamıyorsunuz!
Giriş Tarihi: 28.02.2026 23:19

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Amedspor maçından sonra konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Amedspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak şu sözleri dile getirdi:

"İki takım için de önem derecesi yüksek bir karşılaşma oldu. Amedspor kadro kalitesi yüksek bir kulüp. Hedefleri de belli. Biz bu tür takımlara iç sahada çok ciddi oyunlar oynuyoruz. Bugün de çok ciddi bir oyun oynadık ama maalesef bazen futbol böyle. Oynadığınız oyunun karşılığını alamıyorsunuz. İlk yarı çok pozisyon harcadık. 3-0, 4-0 içeri gireceğimiz devreye 2-1 geride girdik. Çok istediğimiz bir galibiyetti. Çok yaklaştık aslında. İlk yarı, oyun net bir şekilde kopabilirdi."

