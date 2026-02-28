Yendik yine yeneriz

İtalyan ekibi Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16'ya yazdıran Galatasaray, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurada Liverpool ile eşleşti. Lig aşamasında sahasında müthiş taraftar desteğiyle çıktığı karşılaşmada İngiliz ekibini 1-0 mağlup ederek muhteşem bir galibiyete ulaşan sarıkırmızılı ekip, yeni bir zafere imza atmaya çalışacak. Aslan, ilk maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45'te, RAMS Park'ta oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba 23.00'te Anfield Stadı'nda olacak. Cimbom, bu turda Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Real Madrid-M.City ve Atalanta-B.Münih eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.

RAKAMLAR KONUŞSUN!

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 5 kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı iki takım yüzde 20 ile Galatasaray ve Chelsea. Cimbom, Kırmızılar ile oynadığı 5 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1 kez mağlubiyet yaşadı. İki mücadele ise beraberlikle tamamladı.



SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ İSPANYOL RAYO VALLECANO

UEFA Konferans Ligi son 16 playoff turunda tarihi bir performansla Shkendija'yı iki maç sonunda 5-0'lık skorla eleyen Samsunspor'un son 16'daki rakibi belli oldu. Karadeniz temsilcisi, İspanyol kulübü Rayo Vallecano ile eşleşti. Temsilcimiz, ilk maçı Samsun'da, rövanşı ise İspanya'da oynayacak. İlk karşılaşma 12 Mart, diğer müsabaka ise 19 Mart'ta yapılacak. Temsilcimiz, son 16'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Slovakya'dan Celje ya da Yunanistan'dan AEK ile eşleşecek. Kırmızı-beyazlılar, lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamlayarak 10 puan toplamış ve 12. sırada yer almıştı. Vallecano, Konferans Ligi'ni 4 galibiyet- 1'er beraberlik ve mağlubiyetle 13 puanla bitirdi. En dikkat edilmesi gereken oyuncuları, 10 gol-8 asistli sol kanat Alvaro Garcia ile 9 gol-4 asistli sağ kanat Jorge de Frutos. İspanya La Liga'da ise 26 puanla düşme hattının 3 basamak üstünde bulunuyor.



RAKİBİ TANIYALIM

LİVERPOOL'UN FORVET HATTI G.SARAY'IN DEĞERİNE EŞİT

Şampiyonlar Ligi grup etabını 3. sırada tamamlayan Liverpool, son 16 turuna direkt yükseldi. Bu süreçte ağlara 20 gol gönderen Ada ekibi, filelerini 8 kez düşürdü. Bu değerle gruplarda en az gol yiyen 3. takım oldular. 95 milyon Euro'ya aldıkları Hugo Ekitike, 15 golle en golcü oyuncu olarak öne çıkarken Dominik Szoboszlai 10 gol-7 asistle Liverpool'u taşıyan bir başka isim. Sakatlığı bulunan 120 milyonluk Isak ile 110 milyon Euro'luk Florian Wirtz, Kırmızılar'ın en değerli futbolcuları. Toplam kadrosu 1 milyar TL olan Livepool'un yaş ortalaması 25.9. Çılgın bir forvet hattı bulunan İngiliz temsilcisinin hücum oyuncularının değeri, Galatasaray'ın toplam market değerine eşit. Liverpool'un ileri hattı 338 milyon Euro, Aslan ise 337 milyon Euro'luk kadroya sahip.



ADA'DA KIŞKIRTICI MANŞET: İNTİKAM ALMA ŞANSI!

LIVERPOOL Teknik Direktörü Arne Slot, son 16'daki eşleşme için, "Umarım Galatasaray maçında olabildiğince hazır olacağız. Deplasmandaki ilk maçta iyi bir performans sergilemeliyiz" yorumunu yaparken, İngiliz basınında ilginç manşetler atıldı. Daily Mail'deki haberde, "Liverpool eğer Galatasaray'ı elerse, ki bu büyük bir 'eğer', o zaman PSG ile Chelsea arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak" satırlarına yer verildi. London Evening Standard'da ise, "Galatasaray, bu sezon mağlup ettiği Liverpool'un karşısına yine çıkıyor. Kırmızılar'a, lig aşamasındaki şok yenilginin intikamını alma şansı doğdu. Bakalım tarih tekerrür mü edecek yoksa intikam mı alınacak?" ifadeleri kullanıldı.



TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI ERTELENDİ!

TFF, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki play-off müsabakaları için Süper Lig'deki 27. hafta maçlarını üçer gün öne çekmişti. Milli futbolcuların daha fazla birlikte çalışabilmesi için 20, 21, 22 Mart tarihlerindeki mücadeleler; 17, 18 ve 19 Mart'a alınmıştı. Ancak aynı hafta içinde G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool; Samsunspor'un ise Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile karşılaşacak olması nedeniyle Göztepe-Galatasaray ile Çaykur Rizespor-Samsunspor mücadeleleri ileri tarihe atıldı. Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart'ta Romanya ile karşılaşacak. Bu engeli aşması durumunda ise finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart'ta mücadele edecek.



Bülent TİMURLENK

ANALİZ

Küstah İngiliz'e cevap vakti!

Kuradaki iki rakip de Okan Buruk'un İstanbul'da çok iyi plan ve oyunla devirdiği takımlardı. Liverpool'un daha geniş bir kadroya sahip olup son dönemde Tottenham'dan çok daha iyi futbol oynadığı doğrudur ama son 1 ayı sorunlu geçiren Juventus'un evinde oynadığı futbolu gördük. 180 dakikalık bir hikâye bu. G.Saray'da teknik adam Okan Buruk'un yanı sıra Uğurcan, Jakobs, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Lang ve Osimhen ceza sınırında. İlk maçın sonucundan bağımsız rövanşa mümkün olan en ideal 11 ile gitmek lazım. 2008'de Almanya ile yarı finalde oynadığımız maçı hatırlayın. Neredeyse yarım kadroyduk. Eintracht Frankfurt'tan 5 gol yedikten sonra Liverpool'u devirmek, G.Saray'ı bu günlere getirdi. Grup maçında olduğu gibi Okan Buruk'un diğer maçlardaki çılgın ön alan baskısı yerine derinde bekleyip sabırlı bir futbol oynayacağı iki maç bekliyor bizi. Kazandığı taktiği değiştirmesine gerek yok. Liverpool'un fikstürde önemli bir avantajı var. Önümüzdeki hafta içinde 3 gün arayla Wolverhampton ile önce lig, sonra FA Cup'ta karşılaşacaklar. Galatasaray maçı öncesi cuma akşamı sahaya çıkacaklar. G.Saray ise rotasyon yapmasının mümkün olmadığı derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Liverpool'un eski yıldızı Jamie Carragher, "G.Saray çıkarsa yüzde 99 eleriz" dedi geçen gün. 2 maçta Juventus'a 7 gol atmış takıma yüzde 1 şans tanıyan bu küstah İngiliz'e, Buruk ve öğrencilerinin vereceği bir cevap olmalı