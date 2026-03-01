1980-1981 ruhu yeniden vitrinlerde

PUMA, Galatasaray'ın 1980-81 sezonundan ilham alan özel forma koleksiyonunu modern dokunuşlarla yeniden sahaya çıkarttı. 'Sen Sarıyla Kırmızı' sloganıyla hazırlanan koleksiyon, dönemin özgün tasarım çizgilerini koruyarak iki ana renkte ve uzun kollu olarak tasarlandı. Formada en dikkat çekici unsur ise 5 yıldızlı arma. Takım, bu özel seriyle sahaya ilk kez 5 yıldızın yan yana yer aldığı tasarımla çıkacak.
1980-81'de takımı çalıştıran ve kazandığı şampiyonluklarla tarihe geçen teknik direktör Brian Birch'ün saha kenarında giydiği ceket de yeniden üretildi.