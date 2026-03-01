Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1980-1981 ruhu yeniden vitrinlerde
Giriş Tarihi: 1.03.2026

1980-1981 ruhu yeniden vitrinlerde

1980-1981 ruhu yeniden vitrinlerde
  • ABONE OL
PUMA, Galatasaray'ın 1980-81 sezonundan ilham alan özel forma koleksiyonunu modern dokunuşlarla yeniden sahaya çıkarttı. 'Sen Sarıyla Kırmızı' sloganıyla hazırlanan koleksiyon, dönemin özgün tasarım çizgilerini koruyarak iki ana renkte ve uzun kollu olarak tasarlandı. Formada en dikkat çekici unsur ise 5 yıldızlı arma. Takım, bu özel seriyle sahaya ilk kez 5 yıldızın yan yana yer aldığı tasarımla çıkacak. 1980-81'de takımı çalıştıran ve kazandığı şampiyonluklarla tarihe geçen teknik direktör Brian Birch'ün saha kenarında giydiği ceket de yeniden üretildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
1980-1981 ruhu yeniden vitrinlerde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz