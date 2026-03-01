1980-1981 ruhu yeniden vitrinlerde

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

PUMA, Galatasaray'ın 1980-81 sezonundan ilham alan özel forma koleksiyonunu modern dokunuşlarla yeniden sahaya çıkarttı. 'Sen Sarıyla Kırmızı' sloganıyla hazırlanan koleksiyon, dönemin özgün tasarım çizgilerini koruyarak iki ana renkte ve uzun kollu olarak tasarlandı.1980-81'de takımı çalıştıran ve kazandığı şampiyonluklarla tarihe geçen teknik direktör Brian Birch'ün saha kenarında giydiği ceket de yeniden üretildi.