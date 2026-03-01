6 gollü maçta Roma ile Juventus yenişemedi!

Juventus, Serie A'nın 27'nci haftasında Roma deplasmanına konuk oldu. Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Roma'nın gollerini 39'uncu dakikada Wesley, 54'üncü dakikada Evan N'Dicka ile 65'inci dakikada Donyell Malen kaydetti. Juventus'ta fileleri 47'nci dakikada Francisco Conceiçao, 78'inci dakikada Jeremie Boga ve 90+3'üncü dakikada Federico Gatti havalandırdı.
Roma'da Zeki Çelik ve Juventus'ta Kenan Yıldız karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Roma 51, Juventus ise 47 puana yükseldi.