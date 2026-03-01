Atom karınca Boeyle istedi!

Salı günü Alanya ile bu kez kupada oynayacak Cimbom, ardından Beşiktaş derbisine çıkacak

MUTLULUĞUN RESMİNİ KAPTAN TORREİRA ÇİZDİ

ORTA sahadaki tükenmez enerjisiyle 4 sezondur Galatasaray'ın vazgeçilmezi olan Lucas Torreira, Alanyaspor karşısındaki performansıyla gecenin yıldızı oldu. Sahaya kaptan olarak çıkan ve Sacha Boey'in golünde asisti yapan Uruguaylı futbolcu, oyunun sıkıştığı anlarda golünü de atarak takımına nefes aldırdı. Ağları havalandırdıktan sonra reklam panolarının üstünden atlayarak tribüne çıkan sarı-kırmızılı oyuncu, taraftarıyla sarılarak büyük sevinç yaşadı.

İŞTE YENİ GOLCÜ

RAMS Park'ta perdeyi açan Sacha Boey, devre arasında geldiği Galatasaray kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Juventus'un ardından Alanyaspor ağlarını da sarsan 25 yaşındaki Fransız sağ bek, bu sezon ikinci golünü kaydetti. Toplamda ise sarı-kırmızılı formayla fileleri 6 kez havalandırdı.



'KİMSEYLE SORUNUM YOK'

Aslantepe'de kapanışı yapan Osimhen, bu sezon filelere 17. golünü gönderdi. İtalya'da attığı gol sonrası sevinmediği için hakkında birçok iddia ortaya atılan Nijeryalı forvet maç sonrası, "Kimseyle problemim yok! Galatasaray'da mutluyum. Çoğu zaman golü kutluyorum. Kutlamadığım zamanlar da oluyor ama Juventus maçında bir sebebi vardı. Geldiğim günden beri Galatasaray'da herkesle çok iyiyim. Kulübümü, hocamı, taraftarlarımızı, başkanımı seviyorum. Beşiktaş maçı oldukça kritik. 3 puan için oraya çıkacağız" dedi.



KEYFİNİ ÇIKARALIM!

Maç sonrası, "Bu formayı giyenler arasında dünyanın en mutlu insanı benim" diyen Torreira, "Ben takımım için mücadele ediyorum. 3 tane lig şampiyonluğumuz var. Kupalar var. Şampiyonlar Ligi'nde de güzel bir noktadayız. Bu büyük kulüp nerelere geldi, durup keyfini çıkarmamız lazım. Türk bayrağını da orada temsil ediyoruz. Bunun keyfini hep birlikte çıkarmalıyız" dedi.



RAMS PARK'TA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 31 maçta kaybetmedi. Aslan, bu süreçte 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 13 müsabakanın 10'unu kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.