Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona’nın eski futbolcusu savaş sonrası Türkiye’ye kaçtı!
Giriş Tarihi: 1.03.2026 22:23

Barcelona’nın eski futbolcusu savaş sonrası Türkiye’ye kaçtı!

Bir dönem Barcelona’da da forma giyen Munir El Haddadi, ABD ve İsrail’in saldırıları sonrasında İran’dan Türkiye’ye kaçtığını açıkladı.

AA Futbol
Barcelona’nın eski futbolcusu savaş sonrası Türkiye’ye kaçtı!
  • ABONE OL

İran ekibi İstiklal'de forma giyen Faslı futbolcu Munir El Haddadi, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından kara yoluyla ülkeden ayrılarak Türkiye'ye kaçtığını açıkladı.

El Haddadi, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'daki durumumla ilgili mesajlarınız ve endişeleriniz için herkese teşekkür etmek istiyorum. Dün ülkeyi uçakla terk etmeyi planlıyorduk ancak tahliye edildik ve kalkış yapamadık. Kulüp bana kara yoluyla ülkeyi terk edebilmem için bir araba sağladı ve bu sayede sınır geçişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildim. Şu anda Türkiye'de güvendeyim ve önümüzdeki birkaç saat içinde İspanya'ya varacağım. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Barcelona'da başlayan El Haddadi, Valencia, Alaves, Sevilla ve Getafe gibi takımlarda oynadıktan sonra Eylül 2025'te İstiklal'e transfer olmuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona’nın eski futbolcusu savaş sonrası Türkiye’ye kaçtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz