Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora: "Mart ayı, Beşiktaşlılar için çok anlamlı"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yazılı bir açıklamada bulundu. Fora, siyah-beyazlı kulübün 123.yıl kutlamaları hakkında bilgiler verdi.

Açıklamada, "Mart ayı, biz Beşiktaşlılar için çok önemli ve anlamlı bir ay. 3 Mart, bir semt kulübü olarak doğup bir dünya kulübü haline gelen Beşiktaşımızın kuruluş yıl dönümü, 19 Mart ise Dünya Beşiktaşlılar Günü. 3 Mart kuruluş yıl dönümümüzle 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki iki haftalık süre boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. 123. yıl kutlamaları kapsamında ilk iş olarak çok şık bir logo tasarladık.

Semtimizin her bir noktasını şanlı armamızla ve 123. yıl logomuzla donattık. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dezavantajlı çocuklarla Beşiktaş ilçesindeki okullarda öğrenim gören öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la oynayacağımız müsabakada ağırlayacağız.