Derbi hazırlıkları tamam!

Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başında yer alan Murat Kaytaz, maçın ardından şunları söyledi: "İçeride sahaya çıkmadan, 'Büyük takımız, kazanma alışkanlığı edinmemiz lazım' demiştim. Sergen Hoca, her zaman daha fazla koşu ve mücadele istiyor. Aksine izin vermez. Yeni transferlerin kattığı dinamizm ile çok daha iyi oynamaya başladık. Kocaelispor karşısında Orkun Kökçü'nün olmamasını hissettik. G.Saray ve Rize karşılaşmalarının hazırlıkları tamam. Bir hafta öncedengidiyoruz. Beşiktaş taraftarlarırahat olsun; her şeyeçalışan, her detayı düşünenteknik heyeti var. Berabere kaldıktan sonra üzülüyoruz ve nerede yanlış yaptığımızı hemen analiz ediyoruz. Burası Beşiktaş camiası. Beşiktaş her zaman kazanmaya oynar."