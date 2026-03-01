Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbi hazırlıkları tamam!
Giriş Tarihi: 1.03.2026

Ogün ŞAHİNOĞLU
Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başında yer alan Murat Kaytaz, maçın ardından şunları söyledi: "İçeride sahaya çıkmadan, 'Büyük takımız, kazanma alışkanlığı edinmemiz lazım' demiştim. Sergen Hoca, her zaman daha fazla koşu ve mücadele istiyor. Aksine izin vermez. Yeni transferlerin kattığı dinamizm ile çok daha iyi oynamaya başladık. Kocaelispor karşısında Orkun Kökçü'nün olmamasını hissettik. G.Saray ve Rize karşılaşmalarının hazırlıkları tamam. Bir hafta önceden gidiyoruz. Beşiktaş taraftarları rahat olsun; her şeye çalışan, her detayı düşünen teknik heyeti var. Berabere kaldıktan sonra üzülüyoruz ve nerede yanlış yaptığımızı hemen analiz ediyoruz. Burası Beşiktaş camiası. Beşiktaş her zaman kazanmaya oynar."

