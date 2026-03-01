F.Bahçe’ye çifte müjde

Avrupa'ya bu sezon havlu atan ve son lig maçında Kasımpaşa ile berabere kalan Fenerbahçe, Antalya deplasmanında kenetlenecek. Nottingham Forest sınavına götürülmeyen isimler, Antalya'da takımın yanında... Avrupa'daki statü gereği İngiltere'ye gitmeyen Mert Günok, Anthony Musaba ile cezası nedeniyle yerini alamayan Fred kamp kadrosunda bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Ederson ile Oosterwolde'nin, kendilerini iyi hissettikleri için oynamayı ve takımla olmayı arzuladıklarını teknik heyete ilettiği öğrenildi. İkili, dünkü antrenmanda da takımla çalıştı. Ancak son kararı teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi verecek.

ÜÇ İSME İZİN ÇIKMADI

Nottingham ile oynanan ilk maçta sağ kasığı yırtılan ve 1.5 ay sahalardan uzak kalacak Milan Skriniar da arkadaşlarını yalnız bırakmayı istemedi. Ancak sağlık kurulu, Slovak stoperin tedavisinin İstanbul'daki sürdürülmesinin daha iyi olacağı görüşünde birleşti ve Antalya'ya götürülmedi. Ayrıca sakatlığı bulunan Çağlar ve Talisca da İstanbul'da kaldı. Fenerbahçe'de yekpare olma isteği, camiada pozitif bir tablo oluşturdu.

KANARYA YARA SARACAK

SON lig maçında Kasımpaşa'ya takılan F.Bahçe, bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Zirveden kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 7 sınavı kazandı. F,Bahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Ederson, Semedo, Brown, Kerem, Musaba ve Mert Müldür kart görürse Samsun müsabakasında olmayacak.