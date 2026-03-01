Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’na kötü haber

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı oyuncularından Marta Cox'ta bağ yaralanması ve eklem içi kırık tespit edildiğini bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Marta Cox'un Panama Kadın Milli Takım kampında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Yapılan tetkikler sonucunda, ön çapraz bağ yaralanması ve el parmak midfalanks proximalinde eklem içi kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.