Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na kötü haber
Giriş Tarihi: 1.03.2026 14:02

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na kötü haber

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncusu Mart Cox'ta bağ yaralanması tespit edildi.

AA
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’na kötü haber
  • ABONE OL

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı oyuncularından Marta Cox'ta bağ yaralanması ve eklem içi kırık tespit edildiğini bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Marta Cox'un Panama Kadın Milli Takım kampında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Yapılan tetkikler sonucunda, ön çapraz bağ yaralanması ve el parmak midfalanks proximalinde eklem içi kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na kötü haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz