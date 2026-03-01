Gençlerbirliği – Kayserispor maçında kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u konuk etti. Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 24, Kayserispor ise 20 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ceza sahasına taşıdığı topta savunmanın ters vuruşuyla kaleye yönelen topu, kaleci Velho kornere gönderdi.
5. dakikada soldan gelişen atakta Tongya, ceza sahasında Metehan Mimaroğlu'nu topla buluşturdu. Metehan'ın şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
22. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Makarov'un sağ kanattan yaptığı ortada Cardoso'nun dokunduğu top, kaleci Velho'nun müdahalesinin ardından Mane'ye çarparak direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.