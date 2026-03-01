Göztepe büyük fırsat tepti!

Yenilmezlik serisi farklı Beşiktaş mağlubiyetiyle bozulan Göztepe, sahasında Eyüpspor'a da diş geçiremedi: 0-0. İzmir ekibi, mücadelenin 8. dakikasında büyük bir fırsatı tepti. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Janderson'un atışını kaleci Jankat Yılmaz uzanarak kornere çeldi.
Göztepe'nin 3, Eyüpspor'un da 2 isabetli şutu filelerle buluşmadı. Dengede geçen müsabakada topla oynama yüzdesi de 51'e 49 eflatun-sarılıların lehineydi. Sarı-kırmızılıların 27 orta denemesinin sadece 10'unda adresi tutturabilmesi
dikkat çekti. Stanimir Stoilov'un öğrencileri puanını 42'ye yükseltirken 22 puana ulaşan ve 15. sırada bulunan Eyüpspor için tehlike çanları çalıyor.