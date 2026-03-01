Kartal’ın pençesi Agbadou!

Bu galibiyetle kupadaki Rize ve ligdeki G.Saray karşılaşmaları öncesi moraller yükseldi

KAPTANDAN TRİBÜN DESTEĞİ

Beşiktaş'ta cezalı olduğu için forma giyemeyen Kaptan Orkun Kökçü, takımı Kocaeli deplasmanında yalnız bırakmadı. Maçı, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Emirhan Topçu ile birlikte tribünden izledi.

TARİHE GEÇTİ!

Beşiktaş'ın uzun süren uğraşları sonrası kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou, siyah-beyazlı formayla ilk kafa şutunda, ilk golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, böylece Beşiktaş'ta ağları sarsan ilk Fildişi Sahilli oyuncu oldu. Ayrıca, bu sezon ilk kez golle buluştu. Agbadou, sezonun ilk yarısında Wolverhampton forması ile Premier Lig'de 14 maça çıkmış ancak takımına skor katkısı verememişti. Agbadou'nun Beşiktaş'ta 1 de asisti bulunuyor.

BENİM İÇİN GÜZEL BİR GÜN

Emmanuel Agbadou, maçın ilk yarısında çok iyi olmadıklarını belirtti ve ekledi: "Tercihlerde hata yaptık. Oyunun kontrolünü alamadık. Ancak ikinci yarıda kontrol bizdeydi. Daha fazla pozisyon ürettik. Kazanma alışkanlığımızı sürdürdük. İlk golümden dolayı mutluyum. Galibiyeti getiren gol de oldu. Benim için güzel bir gündü."

İKİ POZİSYON ÇOK TARTIŞILDI

62. DAKİKADA Beşiktaş ceza sahası içinde topun, Murillo'nun koluna teması sonrası Kocaelispor uzun süre penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından temasın omuzla olduğunu belirterek oyunu devam ettirdi.

90+5'TE yine ceza sahası içinde meşin yuvarlak bu kez Agbadou'nun eline temas etti. Hakem, top rakipten geldiği için penaltı noktasını göstermedi.



AİLESİ GELDİ AMA OH GOL ATAMADI

BEŞİKTAŞ'LA çıktığı ilk üç maçta ağları sarsmayı başaran Hyeon-gyu Oh'un ailesi dün Kocaeli deplasmanındaydı. Oyuncunun annesi, babası ve kardeşleri karşılaşmayı tribünden izledi. Ancak Oh, ilk kez bir mücadeleyi gol atamadan tamamladı.