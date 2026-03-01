Kayserispor’da Erling Moe’dan Trabzonspor maçı sözleri!

Sezon içinde göreve gelmenin zorluklarına değinen Moe, dezavantajları kapatmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Oyuncular geçirdiğimiz zamana çok iyi cevap verdi. Aldığımız karşılık gayet iyiydi. Bu zamana kadar sadece üç idman geçirebildik ama gayet iyiydi. Trabzonspor maçına kadar tam olarak bir hafta boyunca çalışabilmemiz bizim için bir avantaj. Bu bizim en büyük avantajımız olacak ve şu aşamada taraftarların ilk maçta bize verdiği bu destek de çok önemliydi. Eğer bu haftayı istediğimiz ve düşündüğümüz gibi geçirebilirsek, Trabzonspor maçında da taraftarlardan aynı desteği görebilirsek iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

