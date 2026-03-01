Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor’dan Gençlerbirliği maçı sonrası hakem tepkisi! TFF’ye başvuru yapılacak
Giriş Tarihi: 1.03.2026 18:46

Kayserispor, Gençlerbirliği maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunulacağını açıkladı.

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği arasındaki müsabaka 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Kayserispor, Gençlerbirliği maçından sonra dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kayserispor olarak, Gençlerbirliği karşısında sahada alın terimizle kazandığımız mücadelenin hakem kararlarıyla gölgelenmesini asla kabul etmiyoruz.

Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibi tarafından verilen, hiçbir futbol aklıyla izah edilemeyecek ofsayt kararı; maçın kaderini doğrudan değiştirmiş, kulübümüzün hanesine yazılması gereken 3 puanı gasp etmiştir.

Bu karar bir "yorum farkı" değil, açık ve net bir hak kaybıdır. VAR sistemi hataları azaltmak için vardır; hatayı büyütmek için değil. Tüm Türkiye'nin izlediği bir pozisyonda, bu denli bariz bir yanlışın nasıl verildiği ve VAR müdahalesinin neden doğru şekilde yapılmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır.

Kayserispor sahada mücadele ederken masa başında puan kaybetmeye razı olmayacaktır. Bu doğrultuda: Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurumuzu yapacağımızı, VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettiğimizi, Hakem performansının en üst düzeyde incelenmesini istediğimizi açıkça ilan ediyoruz.

Türk futbolunda adalet herkes için gereklidir. Bugün Kayserispor'a yapılan haksızlık, yarın başka bir kulübün başına gelebilir. Camia olarak hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

