Kristjan Asllani'den Sergen Yalçın sözleri: "Benden ne beklediğini biliyorum"

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tuttomercatoweb'in haberine göre genç orta saha, teknik direktör Sergen Yalçın'ın beklentilerini bildiğini ve takıma maksimum katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Asllani'nin açıklamalarında, "Beşiktaş için çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Ocak ayında Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki futbolcunun, yeni ortamına kısa sürede uyum sağladığı ve kiralık sözleşmesini kalıcı transferle sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.