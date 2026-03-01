Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kristjan Asllani'den Sergen Yalçın sözleri: "Benden ne beklediğini biliyorum"
Ara transfer döneminde Torino’dan ayrılarak Beşiktaş’a transfer olan Kristjan Asllani, İtalyan basınına verdiği demeçte, "Sergen Yalçın’ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş için çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi düşünüyorum." dedi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tuttomercatoweb'in haberine göre genç orta saha, teknik direktör Sergen Yalçın'ın beklentilerini bildiğini ve takıma maksimum katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Asllani'nin açıklamalarında, "Beşiktaş için çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Ocak ayında Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki futbolcunun, yeni ortamına kısa sürede uyum sağladığı ve kiralık sözleşmesini kalıcı transferle sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

