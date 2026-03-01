Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Levent Açıkgöz: İyi oyunumuzu galip gelerek sonuçlandırmalıyız!
Giriş Tarihi: 1.03.2026 19:47

Levent Açıkgöz: İyi oyunumuzu galip gelerek sonuçlandırmalıyız!

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Bandırmaspor maçından sonra konuştu.

İHA
Levent Açıkgöz: İyi oyunumuzu galip gelerek sonuçlandırmalıyız!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz şu sözleri dile getirdi:

"Kendi evimizde kazanmak zorunda olduğumuz müsabakayı maalesef kaybettik. Oyuna iyi başladık. Maçın başından itibaren pozisyonlar bulduk. Golü de bulduk. Rakip, etkili ataklar yapamadı. Maçın ikinci yarısında kalemize sadece 2 kere gelebildiler ve bunlardan bir tanesi gol oldu. İyi oynadığımız bir maçta galip gelemedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Performanslarından memnunum. İyi oyunumuzu galip gelerek sonuçlandırmalıyız. Önümüzdeki haftalarda bunun için elimizden geleni yapacağız."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Levent Açıkgöz: İyi oyunumuzu galip gelerek sonuçlandırmalıyız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz