Lucumi’ye yakın markaj

F.Bahçe, savunma hattı için planına şimdiden başladı. Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak hedeflenmiş ancak hem bütçe limitleri hem de yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle bu hamle gerçekleşmemişti. Teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda en az 1, şartlara göre 2 savunmacı alınacak. Sarı-lacivertliler, bu çerçevede Bologna forması giyen Jhon Lucumi'yi yakından takip ediyor. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan deneyimli Kolombiyalı savunmacı, teknik heyetin ilk sırasında yer alıyor.

TEHDİT EDİLDİ JUVE GÖNDERİYOR

JUVENTUS, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'dan 5 gol yedikten ve Como maçında hatasından sonra ölüm tehditleri alan kalecisi Michele Di Gregorio ile ayrılık kararı aldı. İtalyan medyasında yer alan habere göre; Torino ekibi, 28 yaşındaki file bekçisiyle sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor. İtalyan file bekçisi, kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Gregorio ile ilgili eleştirilerin ardından Galatasaray ile oynanan rövanş maçında kalede Mattia Perin'e forma vermişti.