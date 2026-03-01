Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester devleri, İngiliz yıldızın peşinde!
Giriş Tarihi: 1.03.2026 14:50

İngiltere Premier Lig'in iki devi Manchester City ve Manchester United, yaz transfer dönemi öncesinde Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson için rakip oldu.

Manchester City ve Manchester United, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Ezeli rakipler, Nottingham Forest'ta oynayan Elliot Anderson için karşı karşıya geldi.

Fichajes'in haberine göre, 23 yaşındaki orta sahayı öncelikli hedefler arasında değerlendiren iki kulüp, 91 milyon Euro'luk bonservis talebiyle karşılaştı.

Nottingham Forest'ın transfer konusunda aceleci davranmadığı ifade edilirken, iki kulüp arasındaki rekabetin bonservis bedelini artırabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan 91 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakılmayacağı da aktarılırken, Anderson'ın mevcut projede önemli rol üstlendiği ve ayrılığın ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacağı vurgulandı.

İki kulübün önümüzdeki haftalarda transfer için resmi temaslara başlayabileceği iddia edildi.

