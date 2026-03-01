Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United, Crystal Palace’ı 2 golle geçti!
Giriş Tarihi: 1.03.2026 19:17

Manchester United, Premier Lig’in 28. haftasında Crystal Palace karşısında 2-1 galip geldi.

Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United, Crystal Palace'ı konuk etti. Manchester United, Crystal Palace karşısında 2-1'lik skorla kazandı.

Manchester United'ın gollerini 57'nci dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ile 65'inci dakikada Benjamin Sesko kaydetti. Crystal Palace'ta fileleri 4'üncü dakikada Maxence Lacroix havalandırdı.

Crystal Palace forması giyen Maxence Lacroix, 56'ncı dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 51'e yükseltti. Crystal Palace ise 35 puanda kaldı.

