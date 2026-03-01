Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pendikspor, Adana Demirspor'u 5 golle geçti!
Giriş Tarihi: 1.03.2026 15:23

1.Lig 28.hafta maçında Pendikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 48 yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 5-0 kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 33.dakikada Hamza Akman, 40.dakikada Berkay Sülüngöz, 44.dakikada Wilks, 67.dakikada Clarke-Harris ve 87.dakikada Furkan Doğan kaydetti.

Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 48'e yükseltti. Adana Demirspor ise -45 puanla son sırada yer aldı.

Gelecek hafta Adana Demirspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Pendikspor, Vanspor'u ağırlayacak.

