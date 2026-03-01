Pendikspor, Adana Demirspor’u 5 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 5-0 kazandı.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 33.dakikada Hamza Akman, 40.dakikada Berkay Sülüngöz, 44.dakikada Wilks, 67.dakikada Clarke-Harris ve 87.dakikada Furkan Doğan kaydetti.
Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 48'e yükseltti. Adana Demirspor ise -45 puanla son sırada yer aldı.
Gelecek hafta Adana Demirspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Pendikspor, Vanspor'u ağırlayacak.