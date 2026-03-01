Thorsten Fink: Pres oyunu benim vazgeçilmezim!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Bugün hem oyuncular hem de ben bu karşılaşmayı kazanmak istedik ama bu olmadı." dedi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK karşısına farklı bir sistemle çıktıklarını dile getirdi.

Müsabakada topun kontrolünün kendilerinde olduğunu anlatan Fink, "Aynı zamanda kaliteli bir şekilde topa sahip olmak önemliydi. Beş farklı oyuncuyla sahaya çıktık. Farklı bir sistemle oynadık. Bugün hem oyuncular hem de ben bu karşılaşmayı kazanmak istedik ama bu olmadı. Oynadığımız son 4 karşılaşmadan gol yemeden ayrılmak da önemli. Oyunun kontrolü bizdeydi ama gol atamadık. Takımımız çok istekli ve arzulu oynadı. Taraftarımız bu maçı izlemekten keyif almıştır. Celil de sakatlanmış olabilir." ifadelerini kullandı.