Trabzonspor çağ atladı!

Trabzonspor, Süper Lig'de sezon bitimine 10 hafta kala dikkat çeken bir eşiği şimdiden geride bıraktı. Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 24 maçta 51 puana ulaşarak (15 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet), geçtiğimiz sezonun tamamında topladığı puana lig henüz tamamlanmadan yetişti. Ligin son bölümüne girilirken yakalanan bu ivme, hem sıralama hem de sezon hedefleri açısından Fırtına'ya önemli bir avantaj sağladı. Ayrıca 2024- 25 sezonunun 24. haftasında 29 puana ulaşırken, aynı hafta itibarıyla 22 puanlık ciddi bir fark oluşturdu.

2021-22'DEN BU YANA EN YÜKSEK PERFORMANS

Bu sezonki 51 puanlık tablo, aynı haftalar itibarıyla Trabzonspor'un 2021/22 sezonundan yani şampiyonluğa ulaştığı sezondan (57 puan) bu yana yakaladığı en yüksek puan performansı oldu. Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi, ligin kalan haftalarında bu istatistikleri daha da yukarıya çekmek istiyor.

ALTIN ADAM ONUACHU

BORDO-MAVİLİ takımın Nijeryalı forveti Paul Onuachu, bu sezon gösterdiği etkileyici performansla Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor. Trabzonspor formasıyla çıktığı son 6 maçta üst üste fileleri havalandıran 2.01'lik dev santrfor, kariyerinde ilk kez bu kadar uzun bir gol serisi yakalayarak bir ilke imza attı. Yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise oynadığı iki karşılaşmada 1 kez fileleri sarstı. Karadeniz ekibiyle iki farklı dönemde çıktığı 48 müsabakada ise 36 gol ve 6 asistlik performans ulaştı.