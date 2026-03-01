Trabzonspor’da Fatih Tekke’nin puan ortalaması 2!

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alırken Şenol Güneş'in yerine getirilen Fatih Tekke ile çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Bu sezon 24. hafta sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi topladığı 51 puanla, lider Galatasaray ve ikinci Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü.

TEKKE'DEN 2 PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 35 lig maçında 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Fatih Tekke, 2 puan ortalamasıyla 2023 yılının mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 teknik direktör içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1.80), Şenol Güneş (1.30), Nenad Bjelica (1.50), Orhan Ak (1.50) ve İhsan Derelioğlu (0.66) puan ortalaması elde etmişti.

ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ DÖNEM

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonun ardından en iyi dönemini yaşıyor. 2021-2022 sezonunda 24. haftayı 57 puanla lider kapatan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemi 51 puanla 3. sırada bitirdi.

Bordo-mavili takım, şampiyonluk yaşadığı sezondan sonraki en iyi performansını bu sezon sergiledi.

KUPADA FİNAL OYNADI

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve kupayı elde edemedi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda hafta içinde RAMS Başakşehir'e karşı yoluna devam edip etmeme noktasında önemli bir maça çıkacak.