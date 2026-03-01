Tribünde pankart şov

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Galatasaray taraftarları, Alanyaspor karşısında RAMS Park'ı tıklım tıklım doldurdu. Maç boyunca büyük destek veren futbolseverler, sarı-kırmızılı takıma özel hazırlık yaptı. Taraftarlar, tribünleri "Bu takım bu sene söke söke şampiyon", "Galatasaray tek, siz hepiniz", "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak!", "Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız!" pankartlarıyla süsledi. Osimhen için de "We are family and family is everything" (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir) pankartı açıldı.