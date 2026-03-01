G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, çok zor bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek şöyle konuştu:Biz 120 dakika oynayıp geldik, onlar daha dinlenmişti. Bu yoğun fikstür hoşuma gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz, devamında lige geliyoruz.Önemli kadro kurduk, kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili eleştiri alıyoruz. Bazen maç maç oyuncu değiştiriyoruz, buna mecburuz. Bazen oyuncu dinlendirdiğimiz anlar oluyor. Yoksa oyuncuları kaybedebiliriz. Hem çok transfer yapalım hem kadro geniş olsun ama oyuncu değiştirmeyelim olmuyor.Hafta içi kupada oynayacağız. Sonra derbi var. En güçlü halimizle önce Beşiktaş maçını oynayacağız sonra da Liverpool ile karşılaşacağız.

