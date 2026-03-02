Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Rizespor maçı mesaisi başladı!
Giriş Tarihi: 2.03.2026 17:03

Beşiktaş'ta Rizespor maçı mesaisi başladı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son haftasında Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklara start verildi.

Beşiktaş’ta Rizespor maçı mesaisi başladı!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son maçında 4 Mart Çarşamba günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda oyuncular, dar alan oyununun ardından yan top ve bitiricilik uygulamaları çalıştı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Beşiktaş'ta Rizespor maçı mesaisi başladı!
