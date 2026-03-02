Bitmeyen kâbus

Sakatlıklardan başını kaldıramayan Fenerbahçe'de bu kervana katılan son isim Nelson Semedo oldu. Antalyasporlu oyuncuyla çarpışması sonucu kendini yere bırakan Portekizli sağ bek, bu sezon 3'üncü kez problem yaşadı ve 20. dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı. Nottingham Forest ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Milan Skriniar, Kasımpaşa sınavında da Çağlar Söyüncü, Ederson, Jayden Oosterwolde ve Anderson Talisca sakatlandı.

22 KEZ SORUN OLUŞTU

Sarı-lacivertli takım, 10 günlük periyotta tam 6 oyuncusunu revire gönderdi. Sezon başında bu yana 13 futbolcusu sakatlanan Fenerbahçe'de bu isimler toplamda 22 kez hastanelik oldu. Takımda sadece 12 oyuncunun hiç sorun yaşamaması dikkat çekti.

SEMEDO DÜN NE YAPTI?

9 topla buluşma

1 kilit pas

1 top çalma

2 top kaybı