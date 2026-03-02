Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eski Barça’lı El Haddadi İran’dan Türkiye’ye kaçtı
İran Ligi ekibi Esteghlal FC'de forma giyen Barcelona'nın eski oyuncusu Munir El Haddadi bölgede çıkan savaşın ardından Türkiye'ye kaçtı. İspanyol basınından Marca, Faslı oyuncunun bölgede çıkan savaşın ardından İran'da forma giyen bir diğer futbolcu Ivan Sanchez'le birlikte uçağa bindiğini ve ülkeden ilk olarak havayoluyla kaçmaya çalıştığını aktardı. Uçağın tam kalkış yapacağı sırada bir hava saldırısının yaşandığını ve uçuşun iptal olduğu belirtilirken, bunun üzerine Haddadi'nin karayoluyla Türkiye'ye hareket ettiği aktarıldı. 30 yaşındaki futbolcunun 16 saatlik bir araba yolculuğunun ardından güvenle Türkiye'ye ulaştığı ve buradan İspanya'ya döneceği açıklandı.

