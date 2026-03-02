Eski Barça’lı El Haddadi İran’dan Türkiye’ye kaçtı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İran Ligi ekibi Esteghlal FC'de forma giyen Barcelona'nın eski oyuncusu Munir El Haddadi bölgede çıkan savaşın ardından Türkiye'ye kaçtı. İspanyol basınından Marca, Faslı oyuncunun bölgede çıkan savaşın ardından İran'da forma giyen bir diğer futbolcu Ivan Sanchez'le birlikte uçağa bindiğini ve ülkeden ilk olarak havayoluyla kaçmaya çalıştığını aktardı.30 yaşındaki futbolcunun 16 saatlik bir araba yolculuğunun ardından güvenle Türkiye'ye ulaştığı ve buradan İspanya'ya döneceği açıklandı.