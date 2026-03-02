Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun eşi trafik kazası geçirdi!
Giriş Tarihi: 2.03.2026 17:58 Son Güncelleme: 2.03.2026 18:07

Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun eşi trafik kazası geçirdi!

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo'nun eşi trafik kazası geçirdi. Yaralanan Marlene Alvarenga, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Marlene Alvarenga'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA Futbol
Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun eşi trafik kazası geçirdi!
  • ABONE OL

Fenerbahçe'nin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo'nun eşinin içinde bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı. Kazada Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın bulunduğu minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan Marlene Alvarenga ile minibüs şoförünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun eşi trafik kazası geçirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz