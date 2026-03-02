Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray kafilesi, Alanya'ya ulaştı!
Giriş Tarihi: 2.03.2026 19:48

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da kafile, Alanya'ya ulaştı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncularla fotoğraf çektiren taraftarlar, onlara forma imzalattı.

Daha sonrasında otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket eden kafile, burada da meşale yakan taraftarlar tarafından karşılandı.

